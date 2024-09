Mega-Sena acumula, mas apostas de Mato Grosso do Sul faturam mais de R$ 210 mil em prêmios

Na noite de sábado (28), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio de vários concursos de suas loterias, entre eles o concurso nº 2780 da Mega-Sena, que teve o prêmio principal de R$ 32.985.690,38 acumulado para o próximo sorteio. No entanto, três apostas de Mato Grosso do Sul acertaram a quina, somando um total de R$ 210.221,33 em premiações.

As dezenas sorteadas da Mega-Sena foram: 46-10-53-07-09-14. O valor milionário não saiu, mas duas apostas simples de Mato Grosso do Sul levaram prêmios de R$ 35.036,92 cada. Uma dessas apostas foi registrada na Lotérica Costa Rica, no município de Costa Rica, e a outra na Lotérica Barão, em Dourados.

Além disso, o maior prêmio da noite no estado ficou para um bolão registrado na Lotérica Rio Verde, em Rio Verde de Mato Grosso. O valor de R$ 140.147,49 será dividido entre 21 cotas, beneficiando os participantes do grupo. Os ganhadores devem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio, já que os valores superam o limite de R$ 10 mil, o que impede o saque em casas lotéricas.

Além da Mega-Sena, a Caixa também sorteou os números da +Milionária (concurso 185), com prêmio de R$ 10,5 milhões. As dezenas sorteadas foram 30-11-42-50-35-45 e os trevos 4 e 1. O prêmio ainda não foi divulgado. O Dia de Sorte, com prêmio de R$ 150 mil, teve como números sorteados 12-20-19-25-07-15-10, e o mês da sorte foi janeiro.

Na Quina, com prêmio de R$ 10.143.540,40, foram sorteados os números 18-74-10-65-76. A Timemania sorteou os números 44-78-24-79-03-09-25 e o time do coração foi o América-MG. O prêmio acumulado era de R$ 3,4 milhões. Por fim, a Lotofácil (concurso 3207), com prêmio de R$ 1,7 milhão, teve as dezenas 03-23-02-01-18-06-04-15-11-08-09-13-20-12-17. Os prêmios ainda podem ser resgatados pelos ganhadores em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

