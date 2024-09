Em uma semana, três mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado

Esta semana finaliza com três mulheres mortas em decorrência ao crime de feminicídio. Ao todo, são 23 vítimas no Mato Grosso do Sul. O último caso foi de Jussara Gimenes, de 60 anos, que morreu neste sábado (28) após ser baleada, em Campo Grande. A vítima deu entrada na Santa Casa, na noite de quinta-feira (26), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações iniciais, o caso aconteceu na Avenida Euler de Azevedo, região do Bairro José Abraão. O marido de Jussara, de 54 anos, disse no hospital que ela atirou em si mesma. Porém, a Polícia Civil foi acionada, no local do crime, a equipe encontrou um travesseiro branco, com manchas de sangue e dentro um revólver calibre 38, que condizia com o ferimento da vítima.

O travesseiro teria sido usado para abafar o som do disparo. O suspeito deixou a vítima no hospital e fugiu. Ainda em investigação, a polícia informou que trata-se de um caso complexo, já que o casal nunca apresentou histórico de violência doméstica. O caso segue em investigação como feminicídio e foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que busca localizar o principal suspeito do crime.

Por Inez Nazira

