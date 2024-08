Imbróglio entre bares e moradores locais gera acende dúvida sobre 14 de Julho virar corredor gastronômico

Clientes dos bares localizados na 14 de Julho são expulsos com spray de pimenta

O Copo Bar e Pizza Pub, bares vizinhos, ambos inaugurados na 14 de Julho após revitalização, são o prenúncio de um corredor gastronômico cultural no centro da cidade. Após a abordagem da Polícia Militar, que utilizou o spray de pimenta como recurso para dispersar clientes do local, além de reviver o tradicional imbróglio entre bares e moradores próximos dos estabelecimentos comerciais, surge a dúvida: a 14 de Julho pode virar um corredor gastronômico?

Na sexta-feira a tarde, foi realizada uma reunião entre bares locais para discutir a questão. A proposta do encontro é conseguir um acordo entre as atividades culturais e os incômodos dos moradores. “Viemos trazer algumas demandas para polícia tentar um acordo em relação às denúncias que a população tem feito em relação aos bares na 14 de julho, explica o socio proprietário do Pizza Pub”, Jean Paulo Vernochi, para o Jornal O Estado.

A denúncias feitas por moradores locais, normalmente, são motivadas por queixas de som alto, que dificulta o descanso dos residentes. Segundo Jean Paulo, para evitar conflitos, sons são baixados às 22h. Contudo, não é a primeira vez que o estabelecimento lida com uma ação assim. “A gente tem diminuído o som a partir das 22:00 para não haver mais perturbação. A abordagem geralmente é truculenta e teve uma vez que me ameaçaram levar para delegacia. Já chegam pedindo para fechar, e geralmente são mais de três camburões”, afirma.

O Pizza Pub aberto há 6 meses na 14 de Julho, tem como projeto, segundo o proprietário, reviver a rua histórica em campo grande, e movimentar o entretenimento a noite no centro da Capital, além de trazer mais interação e segurança para os moradores locais. Porém, os desafios são diversos. “Os alugueis são caros, pouco estacionamento, até faltam lixeiras na região”, pontua.

A Capital conta com bares, restaurantes e conveniências espalhados por diversos pontos da cidade. Como corredor gastronômico, além de ponto turístico e cultural, tem a Avenida Bom Pastor, localizado a 3 quilômetros do centro. Conforme a Secretária da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a Prefeitura de Campo Grande informa que tem buscado alternativas para revitalizar a região. O microcentro de Campo Grande já foi totalmente requalificado. A Rua 14 de Julho e mais de 100 quadras receberam um conjunto de intervenções e obras que transformaram a infraestrutura, com melhorias nas calçadas, na caminhabilidade e no recapeamento. Estão sendo instaladas novas câmeras de segurança neste quadrilátero. Além disso, já está em andamento a construção da Vila do Idosos (40 apartamentos) e do Condomínio Belas Artes (792 apartamentos).

“Uma Câmara Técnica Especial do CMDU (Conselho Municipal da Cidade), composto por diversos membros da Emha, Semadur, Sisep, Sidagro, Sectur, Sefin, Planurb, Secovi, ACICG, AEACG, CAU/MS e CRRU Centro foi criada para a estruturação de um plano de recuperação econômica que, entre outras medidas, prevê ações em quatro grandes eixos: Habitação, Desenvolvimento Econômico, Espaços Públicos e Mobilidade Ativa, e Patrimônio Cultural. Entre as ideias já discutidas destaque para a criação de corredores gastronômicos, propostas de isenção fiscal, criação de vagas de estacionamento, criação de espaços culturais e incentivo de atrações culturais aos fins de semana”, finaliza a nota.

