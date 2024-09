Casal que matou suspeito de estuprar menina de 2 anos em Mato Grosso do Sul tem absolvição sumária negada pela Justiça

Nesta quinta-feira (19), a Justiça de Mato Grosso do Sul negou a absolvição sumária de casal que matou Alex de Matos de Moraes, suspeito de estuprar uma menina de 2 anos. O crime ocorreu em São Gabriel do Oeste, em dezembro de 2022.

De acordo com a Justiça a absolvição sumária só deve ocorrer quando não existem dúvidas, hipóteses ou outras versões, pois caso isso ocorra, o acusado deve ser julgado novamente sob acusação de prova incontroversa.

Caso

No dia 17 de dezembro, uma criança, de 2 anos, foi levada ao hospital, com suspeita de ter sido abusada sexualmente. Os policiais, então, iniciaram uma investigação para identificar o autor do crime.

No dia seguinte, os policiais receberam a informação de uma pessoa que não teve a identidade revelada, relatando que Alex, teria sido morto e o corpo ocultado. Em 19 de dezembro, a família do suspeito procurou a delegacia para relatar o desaparecimento do rapaz.

Dois autores do homicídio, uma mulher, de 25 anos e um homem, de 31 anos foram presos após as investigações policiais concluírem que eles eram os autores do homicídio.

O casal confessou o crime, alegando que Alex foi morto a facadas e tiros por ser suspeito de estuprar a menina. O corpo foi encontrado em uma lavoura de soja na área rural da cidade.

