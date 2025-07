Homem é condenado com pena de 23 anos por estupro de vulnerável em Três Lagoas

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta quinta-feira (17), um mandado de prisão contra um homem de 59 anos condenado por estupro de vulnerável. A captura foi feita por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), no bairro Guaporé, em Três Lagoas.

Segundo as autoridades, o mandado foi expedido pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar do município. O condenado deve cumprir pena de 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

O crime aconteceu em 2018, quando a vítima tinha apenas 13 anos. De acordo com a investigação, o agressor era companheiro da avó da menina na época dos fatos. Após ser localizado, o homem foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão reforça o compromisso das forças de segurança com o combate à violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes.