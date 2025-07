Criança de 9 anos morre após choque elétrico provocado por acidente com caminhão em Itaquiraí

Um acidente na tarde desta quinta-feira (17), resultou na morte de uma criança de 9 anos, identificada como Lucas Augusto da Silva Santos. O garoto foi vítima de uma descarga elétrica após um caminhão colidir com um poste de energia. O caso aconteceu no Assentamento Tamakavi, em Itaquiraí, cidade 406 quilômetros de Campo Grande.

Aegundo informações do boletim de ocorrência, o caminhão basculante, conduzido por uma mulher de 53 anos, transportava quatro pessoas no momento do acidente: a motorista, Lucas e outros dois passageiros, de 11 e 14 anos. Com a batida no poste, cabos de energia caíram sobre o veículo, que acabou energizado, provocando também um princípio de incêndio.

Ao tentarem sair do caminhão, os ocupantes sofreram choques elétricos ao tocarem o solo. Apesar do esforço para se afastarem do veículo, Lucas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

As demais vítimas sofreram lesões e foram socorridas por uma ambulância até o Hospital São Francisco. Uma delas, em estado mais grave, precisou ser transferida para Campo Grande em regime de vaga zero.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e da concessionária Energisa foram acionadas e estiveram no local para as providências cabíveis. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.