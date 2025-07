Águas Guariroba reforça informações sobre a troca de titularidade da conta

Está com dúvidas sobre a Troca de Titularidade da sua conta de água? A Águas Guariroba possui atendimento presencial em seis pontos espalhados por Campo Grande para realizar esse serviço.

Além da loja no centro da Capital, a concessionária possui atendimento nas Moreninhas e também nos Fáceis localizados no Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e no shopping Bosque dos Ipês.

Para a realização da troca de titularidade é preciso comparecer a um desses locais com alguns documentos.

No caso de Pessoa Física e em imóveis alugados, o inquilino precisa apresentar o contrato de locação com firma reconhecida de ambas as assinaturas, os seus documentos pessoais (RG e CPF ou CNH) e um documento do imóvel em nome do locador, como o IPTU do ano, escritura pública ou registro do imóvel.

Já se o proprietário do imóvel for solicitar essa troca de titularidade, ele deve apresentar apenas quatro documentos: o IPTU do ano, registro do imóvel, escritura de compra e venda ou o contrato de compra e venda (assinado e com firma reconhecida), além dos documentos pessoais (RG e CPF ou CNH).

Em casos de Pessoa Jurídica, é necessário apresentar todos os documentos listados anteriormente e também o contrato social, cartão CNPJ, e em casos que a pessoa não seja sócio proprietário, deverá apresentar uma procuração.

Para a troca de titularidade não são aceitas cópias de documentos e não pode haver débitos vencidos no CPF ou CNPJ. Para documentos assinados por procuração, é necessário apresentar a procuração.

Já os imóveis onde o proprietário é falecido, o inventariante deve apresentar inventário ou o termo de entrada do inventário.

“Aqui na Águas Guariroba você recebe um atendimento personalizado, fácil e ágil. Venha para uma de nossas lojas”, comentou o líder do Atendimento, Rafael Paniago.

Confira os endereços das lojas de atendimento da Águas Guariroba:

– Loja central – Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808, Centro. Atendimento das 08h às 17h.

– Loja Moreninhas – Rua Mucuri, 8. Atendimento das 08h às 12h e das 13h às 17h.

– Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2603. Atendimento das 08h às 16h30.

– Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5464. Atendimento das 08h às 16h30.

– Fácil Coronel Antonino – Rua Santo Ângelo, 51. Atendimento das 08h às 16h30.

– Fácil Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796. Atendimento das 10h às 18h30.

Para mais informações, ligue ou chame no WhatsApp pelo 0800 642 0115.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram