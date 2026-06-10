Encontro de carros antigos une paixão pelo antigomobilismo e arrecada brinquedos para crianças em Campo Grande

Evento gratuito será realizado no dia 13 de junho, na Vila Morena, e transforma a paixão por veículos clássicos em uma corrente de solidariedade para o Dia das Crianças

Mais do que reunir relíquias sobre rodas e admiradores do antigomobilismo, o próximo encontro promovido pelos grupos Helinho dos Opalas e Lendários.67 terá um importante propósito social. Marcado para o dia 13 de junho, a partir das 15h, na Vila Morena (Cidade do Natal), em Campo Grande, o evento contará com uma campanha de arrecadação de brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa busca mobilizar colecionadores, expositores, famílias e visitantes em torno de uma causa que ultrapassa a exposição de veículos antigos. A proposta é transformar a paixão pelos clássicos em um gesto concreto de solidariedade, incentivando a doação de brinquedos que serão destinados a ações voltadas ao Dia das Crianças.

A expectativa dos organizadores é reunir dezenas de veículos que marcaram época, entre eles modelos icônicos da indústria automobilística nacional e internacional. Além da exposição, o público poderá conhecer histórias de restauração, preservação de veículos e compartilhar experiências com apaixonados pelo universo dos carros antigos.

Solidariedade como combustível do evento

Segundo os organizadores, a arrecadação de brinquedos foi escolhida justamente por permitir que o encontro deixe um legado para além do entretenimento. A campanha pretende envolver toda a comunidade em uma ação simples, mas capaz de gerar impacto direto na vida de muitas crianças.

“Queremos mostrar que os encontros de carros antigos também podem cumprir um papel social. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e a possibilidade de tornar o Dia das Crianças mais especial para quem precisa”, destacam os organizadores.

A orientação é para que os visitantes levem brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. Todo o material arrecadado será destinado posteriormente a ações sociais e entidades parceiras.

Cultura automotiva e integração da comunidade

Nos últimos anos, os encontros de carros antigos têm ganhado força em Campo Grande, reunindo pessoas de diferentes gerações em torno da preservação da memória automobilística. Veículos como Fuscas, Kombis, Opalas e outros modelos clássicos despertam lembranças afetivas e ajudam a manter viva uma importante parte da história do setor automotivo.

Além de valorizar essa cultura, o evento também promove a integração entre famílias, colecionadores e admiradores, oferecendo uma programação acessível e aberta ao público.

A realização conta com apoio da Fundação de Apoio à Comunidade (FAC), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Prefeitura de Campo Grande e Escola Municipal de Trânsito.

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