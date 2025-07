Homem é brutalmente agredido em posto de combustíveis e fica em estado grave em Campo Grande

Um homem de 32 anos foi violentamente espancado na manhã deste sábado (5), durante uma briga em um posto de combustíveis localizado na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto, em Campo Grande. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada desacordada, caída ao lado de uma poça de sangue, e apresentava sinais de traumatismo craniano.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram uma viatura de suporte avançado para o atendimento. O homem foi socorrido em estado grave e levado às pressas para uma unidade hospitalar da Capital.

Segundo a Polícia Militar, que foi chamada por testemunhas, uma confusão generalizada estava em andamento quando a viatura chegou. Para conter os ânimos, os militares precisaram usar spray de pimenta. Com a situação sob controle, testemunhas apontaram dois jovens que ainda estavam no local como os autores da agressão.

Os agressores, de 18 e 13 anos, confessaram o ataque e alegaram que a motivação foi uma desavença antiga no Bairro José Abraão, relacionada ao furto de uma corrente de ouro. Eles afirmaram que encontraram a vítima por acaso no posto e decidiram “acertar as contas”, desferindo socos e chutes até o homem cair desacordado.

Testemunhas relataram que a agressão foi extremamente brutal, e que os dois jovens também ameaçaram outros clientes que tentaram intervir. Ainda segundo a PM, ambos resistiram à abordagem e foi necessário o uso de força para contê-los e realizar a prisão.

Os dois foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, ameaça e desobediência. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação e deverá apurar se há participação de outras pessoas no crime.

O estado de saúde da vítima ainda não foi atualizado até o fechamento desta reportagem.

