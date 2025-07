Premiação é realizada em homenagem à fundadora da companhia, com cenas criadas e desenvolvidas pelos alunos

Relembrar com arte, diversão e aprendizado. Esse é um dos objetivos do II Festival Drama em Cena – Prêmio Beth Terras, realizado pela escola de teatro ADOTE, que nasceu como uma homenagem a Beth Terras, atriz e fundadora da companhia, falecida no ano passado após complicações de saúde. O festival será no dia 26 de julho, a partir das 18h, no Teatro Aracy Balabanian, pela primeira vez.

Fundada em 2002, a ADOTE foi fundada em homenagem ao legado do ator de cinema, teatro, TV e rádio, Domingos Terras, avô de Beth. A companhia nasceu do desejo de Beth de formar jovens atores, e ao longo de sua trajetória já apresentou espetáculos marcantes como ‘Arte de Quinta’, ‘Que humilhação’, ‘A Morte Vai ao Teatro’, ‘Por Trás das Luzes’, ‘Eles Não Usam Black-Tie’, entre outros destaques como o Festival de Esquetes.

Segunda edição

Atualmente a escola está sob a direção do ator e grande amigo de Beth, Daniel Smidt, com foco em cursos, oficinas e workshops de interpretação, promovendo festivais que culminam em prêmios e ganho de experiência para os alunos, além de apresentações abertas para o público. Um desses festivais é o Drama em Cena. Criado em 2024, ele surgiu em homenagem a Beth Terras, criado por ela, Daniel e Giovana Zottino, comediante, atriz e também amiga de longa data, para mostrar que a ADOTE vai além das apresentações voltadas para a comédia.

“A Beth sempre quis fazer um festival de drama. Quando idealizamos o Festival de Esquetes, em 2018, foi visando inovar o curso e agora estamos na quinta edição com ele. Mas o Festival de Drama era um desejo da Beth muito antes dela falecer, então, quando ela se foi, decidimos fazer, por ela. A Giovanna já tinha uma cena em homenagem a ela no Festival de Esquetes, mas achamos que cabia mais em algo voltado para o drama. E deu super certo também, tivemos várias inscrições dos alunos, e sempre incentivamos eles a participarem de competições aqui”, disse Daniel em entrevista ao jornal O Estado.

Segundo ele, a escola criou um edital interno, com regulamento e prazos, para preparar os alunos em todas as formas. Após isso é feito ensaios e análises das cenas propostas, para incentivar a criação e preparação de voz e corpo. Ele destaque que o festival ensina os alunos todos os aspectos, desde atuação até bastidores.

“Temos um número de 25 atores no total, fora a equipe. E o que é interessante é que fora os atores que estão ali em cena, temos a equipe que trabalha com tudo, que são alunos da escola também. Incentivamos eles a exercerem trabalhos na coxia, camarim, contrarregra, iluminação, para aprender esse outro lado”, explica. “Nem todo mundo está ali para ser ator ou atriz, eles acabam descobrindo que gostam de outras áreas, vão aprendendo e se aprimorando. Tudo é aluno, ou, se necessário, chamamos ex-alunos”.

O destaque da segunda edição é o Teatro Aracy Balabanian. “Nós iremos voltar para o palco do Aracy. A Beth queria muito se apresentar com a escola no teatro. E eu consegui essa data lá, então a gente está muito feliz, de conseguir fazer essa homenagem a ela. Quando consegui [a data] você não tem ideia, até chorei, porque ela queria tanto, tanto, tanto…”, relembra Daniel.

Reconhecimento

A professora, atriz e humorista Giovana Zottino também relembra como o Festival Drama em Cena nasceu a partir do Festival de Esquetes. “O festival de Esquetes é a cara da companhia, somos apaixonados por ele, e a gente pensou que poderíamos ter um festival que também contemplasse o drama, onde os alunos criassem suas próprias histórias, seus próprios personagens, mas com uma dramaturgia dramática, onde pudessem se aprofundar em temas mais pesados, delicados, sensíveis, que pudessem abusar de sentimentos como raiva, tristeza, melancolia e também tivessem suas histórias mais complexas, com profundidade, força, potência, e foi o que aconteceu ano passado, na primeira edição, onde vimos alunos muito entregues, com histórias enriquecedoras, com personagens profundos”, explica.

A premiação é sempre um dos momentos mais esperados do festival, por seu papel motivador tanto para os alunos quanto para os professores. Segundo Giovana, esse reconhecimento funciona como um incentivo para que os estudantes sigam se dedicando, ao mesmo tempo, em que reforça, para os educadores, a sensação de dever cumprido. “Todo mundo fica feliz no final”, resume.

Com boas expectativas para esta edição, ela afirma que o festival promete trazer “muitas surpresas, entrega e aprendizado”. Um dos destaques deste ano será o corpo de jurados, composto por Everton Goulart, Marcelo Piccoli e Luciana Kreutzer. “Sempre ficamos animados para saber quem vai ganhar, qual cena vai contemplar o primeiro lugar, o feedback deles. Tenho certeza que será lindo”, completa.

Spoiler

Além do Festival de Drama, a programação deste ano inclui outros projetos que prometem movimentar a cena teatral. Um dos destaques é a retomada do Arte de Quinta, marcada para setembro, em homenagem à atriz Beth. Conforme Daniel, o evento será voltado aos atores da companhia ADOTE, diferenciando-se do festival, que tem foco nos alunos do curso.

Há ainda uma surpresa sendo preparada especialmente para o Festival de Drama, mas os detalhes seguem em sigilo. Outro projeto previsto para este ano é o espetáculo Peter Pan, que será dirigido por Giovanna e contará com os alunos de sua turma. “Temos bastante trabalho ainda para produzir neste ano, e possivelmente todos esses serão apresentados no Teatro Araci Balabanian”, adiantou.

Serviço: O II Festival Drama em Cena será realizado no dia 26 de julho, a partir das 18h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (26 de agosto, 453). Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Por Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais