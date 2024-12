Jovem desaparece no Rio Aquidauana em Piraputanga

Samuel Silva, de 26 anos, desapareceu no Rio Aquidauana na tarde de ontem (29) enquanto tentava atravessar o rio a nado, na região de um restaurante em Piraputanga, distrito de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, Samuel estava acompanhado de amigos e familiares no momento do ocorrido. Ele foi visto pela última vez submergindo nas águas do rio e não conseguiu ser localizado desde então.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 15h30 para iniciar as buscas, mas, com a chegada da noite, os trabalhos foram interrompidos. As operações devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (30). As primeiras informações indicam que Samuel foi arrastado pela correnteza e não conseguiu retornar à margem.

Este caso ocorre em meio a um período de grande preocupação com afogamentos, em Mato Grosso do Sul. Apenas em novembro, cerca de 10 mortes foram registradas em rios de Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos de atividades aquáticas e orienta a população sobre como agir em situações de afogamento.

