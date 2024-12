Apesar do predomínio do sol, previsão do tempo alerta para possíveis temporais em MS

A última segunda-feira (30) de 2024, começou com o calor e o sol em Mato Grosso do Sul, mas é preciso ficar atento às chuvas de verão que prometem marcar presença até quinta-feira (2). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a partir de terça-feira (31), a instabilidade atmosférica ganha força, trazendo chuvas significativas que podem superar os 40 milímetros em algumas regiões.

Essa dinâmica climática tem como causa principal a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a Argentina. Aliado ao transporte de calor e umidade, o fenômeno está criando condições ideais para a formação de tempestades no estado, especialmente entre terça e quinta-feira, abrangendo também a virada do ano.

Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas seguem elevadas. Campo Grande, registrou 22ºC nesta manhã e deve atingir uma máxima de 33ºC, índice que também se repete na terça e quarta-feira. Na quinta-feira, a Capital deve ter máxima de 30ºC, e na sexta-feira (3), os termômetros caem para 27ºC.

Nas demais regiões do Estado, os termômetros também devem registrar altas temperaturas. Coxim e Paranaíba devem registrar máxima de 31ºC, Três Lagoas, Bataguassu e Ponta Porã, 32ºC. Em Naviraí a máxima prevista é de 33ºC, em Ivinhema, 34ºC e em Bonito, 35ºC. Conforme a meteorologia, as maiores temperaturas deverão ser registradas nas regiões sul e Pantaneira. Dourados e Maracaju devem registrar 36ºC de máxima, Corumbá, 37ºC e em Porto Murtinho os termômetros devem alcançar os 38ºC

Com a aproximação da virada do ano, a terça e quarta-feira tendem a ser marcadas por chuvas volumosas. A formação de instabilidades atmosféricas, reforçadas pelo deslocamento de cavados, com possibilidade de tempestades. O Cemtec recomenda cuidado redobrado, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e enxurradas.

Apesar das condições meteorológicas adversas, o calor do verão deve seguir predominante até sexta-feira, quando a temperatura tende a cair ligeiramente. Os próximos dias prometem ser uma combinação de calor, chuvas intensas e mudanças climáticas rápidas, características típicas desta época do ano em Mato Grosso do Sul.

Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram