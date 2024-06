Após um dia preso, ex-CEO das Americanas é solto em Madri

Ele terá de ficar na Espanha e entregar passaporte

O ex-CEO das Lojas Americanas Miguel Gutierrez foi colocado em liberdade neste sábado (29) em Madri, na Espanha. Ele tinha sido preso na sexta (28), após operação deflagrada pela Polícia Federal no Brasil.

Em nota, a defesa do executivo disse que ele “se encontra em sua residência em Madri, na Espanha, no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas”. E que vai se defender do que chama de “alegações originadas por delações mentirosas”, diz trecho.

Investigadores brasileiros que acompanham os trabalhos na Espanha informaram à TV Globo que Gutierrez passou por uma audiência de custódia às 10h deste sábado (29), no horário local (5h, no horário de Brasília).

Com a soltura, Miguel Gutierrez terá de cumprir uma série de obrigações com a Justiça espanhola: comparecer em juízo a cada duas semanas; entregar o passaporte às autoridades; se comprometer a não deixar a Espanha.

Na quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a operação Disclosure contra fraudes contábeis nas Lojas Americanas. Segundo as investigações, o rombo chegaria a R$ 25 bilhões. Gutierrez nega irregularidades.

Foram expedidos mandados de prisão contra Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas diretoras — esta seguia foragida até a manhã deste sábado (29).

Miguel Gutierrez vive na Espanha desde que o escândalo da Americanas estourou, em janeiro de 2023, e tem cidadania espanhola. Seu nome e o de Saicali chegaram a ser incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo.

O governo brasileiro analisa a possibilidade de pedir a extradição de Gutierrez, para que ele responda pelo crime e cumpra eventual condenação no Brasil. O fato de ele ter cidadania espanhola, no entanto, é um complicador – a Espanha, por regra, não extradita seus cidadãos.

O Brasil também pediu ajuda a autoridades de Portugal para capturar a ex-diretora das Americanas Anna Saicali, que está foragida.

