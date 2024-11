Correios lançam campanha “Adote uma Cartinha” saiba como participar

Com 35 anos de história, campanha dos Correios transforma cartas de crianças em gestos de solidariedade neste Natal

A época de Natal se aproxima, e com ela, uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. No próximo dia 5 de novembro, os Correios lançam oficialmente a campanha “Adote uma Cartinha”, que completa 35 anos em 2024. A cerimônia de lançamento acontecerá na agência central, na Avenida Calógeras, e contará com a presença da Orquestra e Coral Viver Bem e a visita do Papai Noel.

Neste ano, mais de 6,8 mil cartinhas serão disponibilizadas em Mato Grosso do Sul, incluindo 3 mil já apadrinhadas por empresas locais. Durante o evento, será lançado o selo de Natal, ilustrado com desenhos do cartunista Ziraldo, que faria 92 anos neste ano.

A campanha, que teve início há três décadas, começou de forma simples. Na época, carteiros começaram a receber cartinhas de crianças endereçadas ao Papai Noel, com pedidos de presentes de Natal. Movidos pelo espírito natalino, decidiram atender a alguns desses pedidos, e, anos depois, os Correios oficializaram a ação como um programa corporativo, aberto ao público.

De lá para cá, a iniciativa só cresceu. Desde o lançamento oficial, mais de 6 milhões de cartas foram adotadas em todo o país. Em 2022, dos 252 mil pedidos recebidos, 187 mil foram atendidos, tornando-se um marco de generosidade e solidariedade.

Como participar

A campanha “Adote uma Cartinha” é aberta a qualquer pessoa interessada em fazer a diferença no Natal de uma criança. Para participar, basta visitar uma agência dos Correios ou acessar o blog oficial da campanha, onde o link para adoção será disponibilizado no dia do lançamento.

Em Campo Grande, as cartinhas podem ser adotadas em várias agências, espalhadas pela cidade. Os pontos de atendimento são a agência da Estação Rodoviária, localizada na Rua Vasconcelos Fernandes, no bairro Amambaí; a AC Kadiweu, na Rua Ceará, no Centro; a agência central, na Avenida Calógeras; a AC Guanandi, na Avenida Bandeirantes, em frente ao terminal do Guanandi; a AC Coronel Antonino, na Avenida Consul Assaf Trad; a AC Ipês, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Monte Castelo; a AC Moreninha, na Rua Barreiras, na Moreninha II; a AC Okinawa, na Avenida Afonso Pena, no bairro Santa Fé; a AC Zagaia, na Avenida Marques de Pombal, no Tiradentes; e a AC Piquiri, na Rua Brilhante, na Vila Bandeirantes.

O período para recebimento de cartinhas começou no dia 1º de novembro e vai até 30 de novembro, enquanto a adoção e a entrega dos presentes podem ser realizadas entre 5 de novembro e 13 de dezembro.

As cartas são enviadas por crianças até o 5º ano do ensino fundamental, vindas de escolas públicas e instituições sociais, além de crianças em situação de vulnerabilidade social. Cada carta reflete um desejo simples, muitas vezes de itens básicos, e ao adotá-la, o “padrinho” ou “madrinha” assume o compromisso de tornar esse pedido realidade.

Além de proporcionar um presente material, a campanha incentiva o desenvolvimento das crianças por meio da escrita. Ao redigir as cartinhas, elas aprimoram suas habilidades de comunicação e vivenciam uma experiência enriquecedora. Para os padrinhos, é uma oportunidade de fazer parte de uma corrente de amor e solidariedade, resgatando o espírito natalino e promovendo o bem-estar social.

Por Roberta Martins

