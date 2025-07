Servidor do Ministério da Agricultura morre em colisão na BR-262, em Miranda

Acidente entre caminhonete e carreta ocorreu na manhã desta segunda (7), em trecho da rodovia próximo a postos de combustíveis



Um acidente fatal interrompeu a manhã desta segunda-feira (7) na BR-262, em Miranda, região sudoeste de Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Fábio Akio Mizote, de 50 anos, servidor público federal vinculado ao Ministério da Agricultura.

A colisão, envolvendo uma caminhonete e uma carreta, aconteceu no km 544 da rodovia, entre dois postos de combustível da região, o Arara Azul e o Saramandaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes do meio-dia, mas ao chegar ao local já encontrou o condutor da caminhonete sem vida.

Com o local isolado, a Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica foram chamadas para dar sequência aos procedimentos legais e liberar o corpo. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

