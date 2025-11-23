Homem é baleado no estacionamento de Supermercado no Aero Rancho

Um homem, ainda não identificado, foi baleado na noite desse sábado (22), no estacionamento do Supermercado Pires, localizado na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares divulgadas, a vítima foi atingida por um disparo no abdômen, em ferimento considerado transfixante. O tiro ocorreu na área externa do estabelecimento, mas a vítima recebeu atendimento inicial dentro do mercado.

Equipes de resgate foram acionadas. Policiais militares confirmaram presença na região para auxiliar no atendimento.

Já o Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas para apoiar a remoção. As equipes informaram que ainda buscavam detalhes sobre a dinâmica do disparo. A identificação da vítima e as circunstâncias do tiro ainda não foram esclarecidas.