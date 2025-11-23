Procura por ensaios fotográficos cresce até 50% na temporada de fim de ano

Na Capital, estúdios precisam se reinventar para atender demanda em meio à era digital

Com a aproximação do final do ano, a população se movimenta de diferentes formas para celebrar o período, e uma delas é a busca por estúdios fotográficos. A tradição de presentear com fotos personalizadas têm impulsionado o setor, que registra um aumento de cerca de 50% na procura por ensaios natalinos, segundo proprietários de estúdios entrevistados pelo O Estado.

Para muitos negócios, o Natal é o período mais esperado do calendário. No Estúdio Krugel, a proprietária Neiva de Carvalho explica que a temática natalina lidera a procura. “De todas as temáticas, com certeza o Natal é o mais buscado. A cada ano gera-se uma ansiedade maior, porque todo ano trazemos novidades”, afirma.

O cenário é finalizado em outubro, quando começam a ser abertas as primeiras agendas, que rapidamente se esgotam. “Os sábados de novembro e dezembro já estão todos lotados. Criamos uma lista VIP para quem demonstra interesse antes da abertura oficial. Em novembro já tínhamos mais de 40 sessões realizadas”, relata Neiva.

A estimativa é que o estúdio atenda mais de 100 famílias ao longo da campanha de Natal, número que ultrapassa o fluxo regular dos outros meses. Segundo a proprietária, a motivação vai além do registro fotográfico, é a experiência que atrai as famílias.“O cliente procura eternizar o momento e presentear. Tem gente que faz quadro para a mãe, calendário para o padrinho, cartão de Natal. É um momento em família, de descontração, que muita gente não vive no dia a dia”.

Impacto financeiro

O número de agendamentos natalinos cresce anualmente e representa um salto na receita dos estúdios. “A procura aumenta praticamente 50%. Para nós, isso gera expectativa financeira em todos os sentidos: retorno do investimento no cenário, lucratividade para a empresa e comissão para a equipe”, explica Neiva.

No Estúdio Clan Color Vip, localizado na Rui Barbosa, o cenário é semelhante. A gerente Ana Mevelyn confirma que o fluxo aumenta também cerca de 50% no período. “A demanda cresce muito. As mães, avós e gestantes querem o ensaio natalino. Muitas procuram a foto rápida para postar nas redes sociais, mas ainda há forte procura por fotos impressas”, afirma.

Segundo ela, o Natal é uma das épocas mais competitivas do ano para agendamentos, pelo curto período disponível para realizar os ensaios.

Digital ou impresso?

Mesmo com a expansão da fotografia digital e dos recursos de inteligência artificial, estúdios garantem que a busca pelo impresso ainda se mantém forte. Ana Mevelyn explica que a experiência familiar ainda fala mais alto. “O estúdio não oferece só a foto. Oferece a experiência, o momento. Quem busca ensaio de Natal quer viver aquele instante com a família”.

O estúdio observa que, embora existam clientes que preferem apenas o digital, a impressão das fotos continua sendo um diferencial. “Muita gente abandona o impresso, mas nosso público ainda busca algo palpável”.

Segundo ela, existe uma preocupação crescente entre os profissionais sobre a perda das memórias digitais. “As pessoas chegam desesperadas porque perderam acesso à nuvem ou ao celular. Eu sempre digo: daqui 20, 30 anos, quem não revelar suas fotos pode não ter registro nenhum. A foto impressa ainda é fundamental”.

Por Geane Beserra

