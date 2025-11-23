O avanço do empreendedorismo de mulheres vem revolucionando a economia de Mato Grosso do Sul

Histórias como as de May Gabrielle e Mila Maisa reforçam o Dia do Empreendedorismo Feminino

Mulheres que impulsionam a economia do MS tem sido cada vez mais comum. O empreendedorismo feminino no Estado tem ganhado musculatura e expressão própria. Dados recentes do Sebrae-MS mostram que cerca de 36% dos negócios do estado são liderados por mulheres, um índice acima da média nacional. Outro levantamento aponta que 38% da classe empresarial sul-mato-grossense é feminina, e que 89% delas são donas de seus próprios empreendimentos.

No Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, a empresária e líder do Magazine Luiza, Luiza Trajano, destacou a importância de o país apoiar essa força transformadora, lembrando que “empreender não é apenas abrir um negócio; é transformar vidas, gerar impacto e mover o Brasil”.Dentre várias ações no país o MS também lembrou da data e a empresária May Gabriele realizou um evento reunindo forças femininas do Estado.

Aos 28 anos, May Gabrielle é um dos rostos mais vibrantes dessa nova geração de líderes femininas no MS. Ela lidera o projeto Te Influenciamos.

Em 2024, nasceu em Dom Pedrito (RS) o projeto “Te Influenciamos”, uma comunidade criada para impulsionar mulheres empreendedoras, gerar conexões e ampliar o impacto regional. Rapidamente, o movimento alcançou mais de 500 mulheres na fronteira gaúch.O impacto cresceu tanto que, em janeiro de 2025, May consolidou a iniciativa em Mato Grosso do Sul, onde o projeto alcançou mais de 800 mulheres, oferecendo:

Rodadas de negócio,Palestras temáticas,Mentorias, Treinamentos in company, Networking estruturado para elevar potencial e visibilidade.

Em relação a negócios fechados, já foram movimentados mais de R$150 mil só este ano em Mato Grosso do Sul, alcançando Campo Grande, Bonito, Camisão e Aquidauana. Novas empresas surgiram e até modelos de negócio dentro da comunidade. Mulheres se tornaram sócias-fundadoras dos projetos das outras e algumas estudando possibilidade de abrirem franquia.

No mesmo ano, fundou um podcast coletivo, reunindo mais de 30 empresárias e estruturando quatro podcasts dentro do ecossistema, gerando renda, posicionamento e voz para mulheres que desejam ocupar espaço na comunicação. Seu movimento dá palco, técnica, coragem e pertencimento ingredientes que sustentam o empreendedorismo feminino de forma consistente.

“Ajudar faz bem”

Mila Maisa usa política pública como ferramenta de empreendedorismo social através do projeto “Ajudar faz bem”.

A história de Mila Maisa, 41 anos, completa o mosaico dessa revolução silenciosa. Mãe de dois filhos, nascida no Tocantins, mas sul-mato-grossense de alma, Mila sempre foi apaixonada pelo terceiro setor e pelas causas sociais.

Para Mila, transformar a realidade de mulheres não é só sobre cursos, renda e capacitação. É sobre acolhimento e oportunidade.

Ela trabalha diretamente com mulheres desacreditadas, mães solo, famílias vulneráveis e pessoas que nunca tiveram suporte para recomeçar.

Sua visão é clara: política e social precisam caminhar juntas. E sua base filosófica e espiritual está ancorada no versículo que orienta sua jornada e suas ações:

“Erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Defenda os direitos dos pobres e necessitados.”

Provérbios 31:8-9

A partir dessa convicção, Mila atua diariamente para que mulheres não dependam exclusivamente de programas de apoio como Bolsa Família, Vale Renda ou Vale Gás, mas os utilizem como complemento enquanto constroem autonomia, dignidade e renda.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram