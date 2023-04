Homem é baleado em restaurante após fazer brincadeiras em partida de futebol

Na tarde de ontem (9), após confusão por causa de uma partida de futebol, um homem de 28 anos foi baleado em um restaurante na rua Frei Mariano, na região central de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo site Diário Corumbaense, a vítima e o suspeito estavam assistindo à partida de futebol, quando ocorreu a discussão. O autor levantou da cadeira e atirou na vítima. O tiro transfixou a coxa e parou na altura da canela.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado no local e a vítima revelou aos socorristas que conhece o suspeito de vista e que eles se estranham durante o jogo, momento em que ambos começaram a se encarar. Após a discussão de ambos, o homem efetuou o disparo.

Após realizar os tiros, o autor fugiu do local. A vítima foi socorrida consciente e orientada até o pronto-socorro do município. Testemunhas relataram, por áudio aos policiais, que o suspeito atirou após a vítima após uma brincadeira por causa do jogo de futebol que estava sendo transmitida pela televisão.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.