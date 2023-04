Vagas para concursos da Polícia Civil e Secretaria de Educação são ampliadas em MS

Concursos públicos das Secretarias de Justiça e Segurança Pública, para o quadro da Polícia Civil, e de Educação (SED) para os cargos da Apoio à Educação Básica terão o número de vagas ampliados em Mato Grosso do Sul.

A medida foi divulgada na manhã desta segunda-feira (10) por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), e visa fomentar o investimento em áreas prioritárias com o aumento dos efetivos na segurança pública e educação.

Conforme a publicação, o quantitativo de vagas será ampliado para os cargos efetivos de Agente de Polícia Judiciária, na função de Escrivão de Polícia Judiciária (39 vagas), Perito Forense, na função de Perito Criminal (52 vagas), Perito Papiloscopista (46 vagas) e Agente de Polícia Científica (32 vagas) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS).

Na Secretaria de Estado de Educação a ampliação foi de 258 vagas para provimento no cargo de Agente de Atividades Educacionais, distribuídas em 135 para a função de Agente de Limpeza e 123 para Agente de Merenda. Para o cargo de Assistente de Atividades Educacionais, na função de Assistente de Atividades Educacionais serão acrescidas o quantitativo de 42 vagas.

As vagas destinadas a candidatos inscritos no certame da educação, na condição de cotistas negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PCD), que não forem providas por falta de aprovados, serão preenchidas pelos da ampla concorrência, conforme ordem de classificação, por cargo, função e município.

Seguindo as regras do certames, as vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases conforme ordem de classificação e prazo de validade dos Concursos Públicos.

Os decretos que autorizam a medida foram assinados pelo chefe do executivo, Eduardo Riedel, a secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, e o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

