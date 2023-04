Mais de 70 unidades seguem disponíveis para vacinação contra gripe

Vacinação Covid-19

A vacinação com doses da bivalente teve os públicos ampliados na Capital. Agora gestantes, puérperas que deram a luz há até 45 dias e pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos estão elegíveis para a vacina. Além desses novos públicos, a vacina segue disponível para Trabalhadores da saúde de qualquer idade, além de idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Os públicos considerados imunocomprometidos são pessoas que realizaram transplante de órgãos sólidos ou medula óssea; pessoas portadoras de HIV (Vírus da imunodeficiência humana), Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por pelo menos 14 dias; quem faz uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; portadores de imunodeficiências primárias, Doença renal crônica em hemodiálise; que esteja em tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses; Neplasias hematológicas.

A aplicação da primeira dose foi liberada na última semana para crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades. Até então, somente o público com comorbidades estava apto a receber o imunizante.

