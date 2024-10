Homem é baleado após discussão em conveniência e morre em Dourados

Na noite do último sábado(11), um homem foi assassinado com dois tiros na cidade de Dourados. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Álvaro Brandão Cruz com Filomeno João Pires.

Uma discussão em uma conveniêcia teria acontecido anteriormente ao crime. O homem foi identificado como Edson Moreira dos Santos de 61 anos.

De acordo com informações do site Dourados News, testemunhas disseram que Edson estava em uma caminhonete no momento que foi atingido pelos dois tiros de arma de fogo. Ele teria caído segurando um canivete nas mãos.

No local, a Perícia Técnica e Polícia Militar realizaram a investigação preliminares.

O crime ainda está sendo investigado.

