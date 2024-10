Na noite da última sexta-feira(11), um homem de 27 anos, foi assassinado na cidade de Itaporã, a km de Campo Grande.

O homem foi identificado como Edualyson Sampaio de Souza de 27 anos. Suspeitos teriam cercado ele e dispararam tiros com arama de fogo. Informações no local indicam que ele foi atingido por seis tiros.

O crime ocorreu por volta das 21h no cruzamento das ruas Anedino Rodrigues de Souza e Lídio Oviedo, no Conjunto Habitacional Santa Fé. As investigaçõs do caso continuam

