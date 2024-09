Homem é baleado após briga em tabacaria na Vila Planalto, em Campo Grande

Um rapaz de 27 anos foi baleado na madrugada desta segunda-feira (30), após se envolver em uma briga em uma tabacaria na Vila Planalto, em Campo Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido na coxa após ser surpreendido por dois homens em uma moto, que efetuaram cinco disparos.

O incidente ocorreu por volta das 3h, quando a vítima estava deixando a tabacaria. Ele contou à polícia que chegou ao local no início da madrugada e acabou se envolvendo em uma discussão com outro homem. A briga esquentou e o rapaz desferiu um soco no desafeto. Apesar do desentendimento, ele permaneceu no estabelecimento até o horário do ataque.

Quando seguia para seu carro, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e um deles atirou cinco vezes, atingindo-o uma vez na coxa. Amigos que estavam no local prestaram socorro imediato e o levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, onde ele foi atendido e permaneceu consciente, sob observação médica.

A Polícia Militar foi acionada e está investigando o caso, em busca pelos suspeitos , mas até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores ou o motivo exato do ataque. A vítima relatou que não conhece os atiradores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e a polícia solicita a quem tiver informações sobre os envolvidos, que entre em contato com as autoridades de forma anônima.

