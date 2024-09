Mato Grosso do Sul se despede de setembro enfrentando mais uma onda de calor

O mês de setembro se despede, prometendo uma semana de calor intenso em Mato Grosso do Sul, a oitava do ano em todo o Brasil. Segundo o Climatempo, as temperaturas no Estado devem se elevar entre 5ºC e 7,5ºC acima da média histórica para o período, que se estenderá até o dia 8 de outubro.

Em Campo Grande, a segunda-feira (30), começou com os termômetros registrando 26ºC, e as previsões indicam que a temperatura pode alcançar os 38ºC ao longo do dia. Os dias seguintes também prometem calor, com máximas esperadas de 36ºC para terça-feira e 35ºC para quarta-feira.

As condições climáticas são preocupantes, com a qualidade do ar podendo ser comprometida devido à baixa umidade relativa, que deverá atingir níveis alarmantes nos próximos dias. A previsão é de que na noite de quarta-feira uma frente fria traga um alívio temporário às altas temperaturas, mas os termômetros devem subir novamente na sexta-feira (4/10).

As cidades pantaneiras estão entre as mais afetadas pelo calor, com máximas de 41ºC registradas em Coxim, Corumbá e Aquidauana. Porto Murtinho também não ficará atrás, com expectativa de 40ºC. No sul do Estado, Ponta Porã e Dourados enfrentam temperaturas de 36ºC e 38ºC, respectivamente.

Outras localidades que sentirão os efeitos da onda de calor incluem Água Clara com 41ºC, Três Lagoas e Paranaíba com 40ºC, e Ivinhema, Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina com máximas de 39ºC. O calor persiste em Bonito com 38ºC e São Gabriel do Oeste e Naviraí com 37ºC.

Diante deste cenário, a recomendação é que a população mantenha os cuidados necessários em períodos de altas temperaturas, como a hidratação adequada e cuidado com a exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia. A expectativa é que a mudança nas condições climáticas traga um respiro temporário, mas a atenção deve ser mantida ao longo da semana.

