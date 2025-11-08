Força Tática apreende mais de 400 kg de drogas e granada em operação da Polícia Militar em Ponta Porã

Na sexta-feira (7), uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 420 quilos de entorpecentes e de uma granada em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) precisou ser acionado para fazer a remoção segura do artefato explosivo.

Segundo o registro policial, os militares abordaram um veículo GM Celta de cor preta, conduzido por um homem que estava foragido da Justiça. Após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, o suspeito admitiu ter drogas guardadas em sua residência.

No local indicado, a polícia encontrou 227 quilos de maconha em tabletes, 9,5 quilos de flores de maconha (buchas), 800 gramas de haxixe marroquino, além de três munições de fuzil calibre 5.56, duas munições de pistola calibre .380 e uma granada armazenada em um recipiente plástico. A área foi isolada até a chegada da equipe do Bope.

Durante a ação, os policiais localizaram também dois veículos, um GM Cobalt e um GM Celta prata. Com apoio de um cão farejador do canil, foram descobertos compartimentos ocultos no Celta prata, onde havia mais 185 quilos de maconha, totalizando mais de 420 quilos de drogas apreendidas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, junto com o entorpecente e os materiais recolhidos.