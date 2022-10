Homem é autuado por venda de cabeças de jacaré como artesanato na praça Ary Coelho

Um homem, de 44 anos, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental, na tarde de ontem (24), por vender cabeças de jacaré como artesanato na praça Ary Coelho, em Campo Grande.

A equipe recebeu denúncias anônimas e foi ao local. Na praça, os policiais encontraram duas cabeças de jacaré. Segundo o infrator, que não possui endereço fixo, ele teria trazido as cabeças dos animais da cidade de Miranda. As peças estavam ainda em decomposição e com forte odor. Não havia como identificar o que teria causado a morte dos animais.

O material foi apreendido e o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais (DECAT). Ele responderá por crime ambiental com a pena prevista de detenção de seis meses a um ano. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00.

Lei de crimes ambientais

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998) protege tanto a fauna quanto o seu produto e subproduto. Ou seja, tanto faz caçar, matar, perseguir, utilizar, manter em cativeiro, vender, transportar, ter em depósito, entre outros os animais, bem como ter o produto ou subproduto da fauna, por exemplo, um pedaço de pele, ou qualquer parte do animal, conforme especificado no artigo 29 § 1º e seus incisos, neste caso, o inciso III.

