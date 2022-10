Nova Agência Virtual de Desenvolvimento será implantada em MS

Com o objetivo de criar um portal para quem deseja investir em Mato Grosso do Sul em conjunto com um sistema de gestão dos incentivos fiscais, o Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) está começando o processo de implantar a Agência Virtual de Desenvolvimento no Estado.

No site da nova ferramenta, será possível realizar todo o processo de busca por incentivos fiscais, prospectar os recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), conhecer as políticas públicas voltadas para as empresas e indústrias, entre outras opções.

Alguns detalhes sobre o projeto foram debatidos nesta segunda-feira (24), pelo secretário da Semagro, Jaime Verruck, os gestores da Sefaz, parceira no sistema e a empresa responsável pelo desenvolvimento do portal.

O secretário esclareceu que a meta é garantir uma maior captação de empresas dos setores de saúde, agronegócio, indústria, comércio, serviços e outros segmentos, interessadas em investir no Estado. “A agência trará mais modernidade e inovação nos processos de concessão de incentivos fiscais e principalmente geração de mais empregos”, acrescentou.

Verruck ainda relembra que serão dois projetos, um seria a agência de desenvolvimento e a outra o sistema de gestão de incentivos fiscais, além dos projetos serem uma ação conjunta entre a Semagro e Sefaz.

Bruno Bastos, superintendente de Indústria e Comércio, destaca que no portal também serão disponibilizadas ferramentas como a carta consulta digital e um painel de investimentos que estão sendo feitos no Estado, além de ser um canal aberto de comunicação entre os investidores.

A expectativa é de que a Agência Virtual de Desenvolvimento esteja operando em 12 meses. “Será uma porta de entrada de investidores em MS. Isso é modernização visando agilizar a vida dos empresários”, concluiu Jaime.

