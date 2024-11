Homem é atropelado, tem moto arrastada e condutor foge sem prestar socorro

Um motoentregador de 35 anos, foi vítima de um atropelamento na manhã de segunda-feira (4) na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. O condutor do carro envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro, deixando a vítima ferida na pista.

De acordo com o registro policial, o motociclista relatou que trafegava pela avenida por volta das 6h20 quando foi fechado pelo motorista do automóvel, que acabou colidindo com sua motocicleta. Imagens de uma câmera de segurança de um comércio local registraram o momento da batida. No vídeo, é possível ver o instante em que o homem é atingido e cai no chão, enquanto sua moto é arrastada pelo carro.

O motoentregador foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento do acidente. Com escoriações profundas nos joelhos, mãos e clavícula, além de um osso trincado no tornozelo esquerdo, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon e, posteriormente, transferido para o CEM (Centro de Especialidades Médicas), onde recebeu uma tala na perna.

Até o momento, o vídeo registrado pela câmera de segurança não permitiu identificar o modelo ou a placa do veículo. A polícia investiga o caso para tentar localizar o responsável pelo atropelamento.

