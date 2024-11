Roubo de BMW envolve disputa por dívida de R$ 155 mil em condomínio de luxo

Um caso de roubo de veículo envolvendo uma dívida de R$ 155 mil gerou um desentendimento entre dois homens em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, na tarde de segunda-feira (4). A confusão, que teve origem em uma negociação não cumprida, terminou com o roubo de uma BMW e a prisão de um suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da BMW rastreou seu veículo após o roubo e acionou a Polícia Militar. A localização apontava para uma oficina no bairro Caiçara, onde o carro foi encontrado. No local, os policiais também se depararam com o suspeito, que estava armado com uma pistola carregada. Ele alegou ter tomado o veículo como parte de uma negociação de dívida.

Segundo a versão apresentada pelo suspeito à polícia, ele teria pegado o veículo como garantia de pagamento da dívida de R$ 155 mil, que a vítima teria com ele. Afirmou que devolveria o automóvel apenas quando o valor fosse quitado. Após o roubo, ele levou o carro até a funilaria para tentar retirar o rastreador, onde foi interceptado pelos policiais.

No entanto, a vítima, que trabalha com crédito imobiliário, apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo seu relato, a dívida mencionada pelo suspeito não seria dele, mas sim de um grupo de moradores de um condomínio de luxo de Campo Grande. A vítima admitiu que houve um acordo financeiro com esse grupo e que há um documento de confissão de dívida, mas garantiu estar cumprindo os pagamentos conforme combinado.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ela se encontrou com o suspeito para discutir a dívida, momento em que o homem ficou nervoso e exigiu que lhe entregasse o carro. O suspeito teria então sacado a arma e ameaçado a vítima, forçando-a a sair do veículo, que em seguida foi levado.

A vítima afirmou que não possui dívida direta com o autor do roubo e que a dívida pendente é exclusivamente com o grupo do condomínio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais