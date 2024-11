Homem é vítima de homofobia enquanto caminhava no Parque Soter na Capital

Um homem, de 42 anos, foi vítima de homofobia e apanhou enquanto caminhava no Parque Soter, localizado no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, na noite dessa segunda-feira (4).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando quando foi chamada de “viado”, por um adolescente de aproximadamente 17 anos. Logo após, começou a agredir a vítima com socos e pontapés.

Diante da situação, o homem correu e buscou ajuda na base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) dentro do parque.

Os guardas chegaram a fazer rondas pela região, mas não localizaram o suspeito.

A vítima foi levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.