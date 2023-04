Homem é atingindo a tiros em cruzamento, após ser surpreendido por atiradores

Homem, de 32 anos, foi atingindo por quatro tiros após ser surpreendido por duas pessoas armadas, na noite de ontem (21), em um cruzamento de ruas, no Bairro Taveirópolis, em Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que por volta das 19h, a vítima estava parada no cruzamento das ruas Thomásia Rondon e Amparo, no Bairro Taveirópolis, quando dois criminosos se aproximaram em um veículo, de modelo sedan, de cor prata. Eles abriram o vidro e atiraram em direção do rapaz.

Os tiros atingiram a perna, região de quadril e a virilha da vítima. Ainda conforme relato de testemunhas, os atiradores fugiram em direção a Avenida Lúdio Coelho.

O homem foi socorrido em condição de estável para Santa Casa de Campo Grande, onde segue em observação. As imagens de segurança na região devem ajudar nas investigações.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como homicídio simples e forma tentada.

