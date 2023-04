Cliente foge de loja após chamar atendente de ‘neguinho’

A Polícia Civil investiga caso de injúria racial, que aconteceu na tarde de ontem (21), em uma loja de celulares que fica localizada no Shopping Campo Grande, região central da Capital. De acordo com a polícia, o cliente fugiu do estabelecimento após chamar o atendente de “neguinho”.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, o suspeito foi até o estabelecimento por volta das 20h, na tentativa de trocar o plano que tinha com a operadora, no entanto, foi informado pela vítima que o serviço deveria ser feito pelo canal de atendimento telefônico.

Inconformado com a resposta do atendente, o cliente passou a insultar o trabalhador, falando “Então vamos cancelar tudo neguinho”. Assustado ao ouvir o insulto, o atendente alertou o cliente sobre o crime que cometeu, mas o suspeito negou que havia falado, mas, foi desmentido pela esposa que o acompanhava.

No calor do bate-boca, o atendente se distraiu ao procurar pelo seu chefe, fazendo-se que o suspeito fugisse da loja. O jovem trabalhador procurou a delegacia, onde informou que o local possui câmeras e as imagens devem ser solicitadas durante as investigações.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro como injuria racial.

Serviço:

O racismo é um dos crimes mais cotidianos que atinge a população preta e negra. O crime ocorre quando uma pessoa ofende a dignidade de alguém com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião.

Caso você seja vítima ou presencie casos de racismo, não deixe de denunciar. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a vítima pode chamar a Polícia Militar, pelo Ligue 190. O atendimento funciona 24 horas por dia.

Caso o crime já tenha acontecido, o primeiro passo é ter em mão todas as informações e provas que podem corroborar os seus relatos tais como: fotos, vídeos, reportagens que tenham noticiado o fato, os dados disponíveis do agressor (como nome e, se possível, endereço, telefone) e de quem tenha eventualmente testemunhado os acontecimentos. É importante procurar lembrar de todos os detalhes do local e do modo como foi praticado o crime.

As denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais, como o Disque 100, o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.