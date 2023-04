Homem executado a tiros seguia para ensaio e seria padrinho de casamento

Executado a tiros na tarde de ontem (21), na BR-163, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, Fernandes Donizete de Oliveira, 49 anos, seria padrinho de casamento neste sábado (22). Segundo relato de testemunhas, a vítima chegou de São Paulo (SP), na manhã de ontem (21) e seguia para o ensaio, quando ocorreu a execução.

Conforme informações apuras pelo Dourados News, a esposa da vítima compareceu à delegacia e relatou desconhecer a motivação do crime. Fernandes trabalhava com cobranças extrajudiciais, mas até o momento não há nenhuma evidência da ligação sobre o caso.

Ainda conforme o site local, a vítima morava no bairro Izidro Pedroso, e no momento da execução estava conduzindo um Fiat Toro pela BR-163 sentido Campo Grande, quando próximo ao túnel que divide o Parque das Nações, foi atingindo por cinco tiros.

Segundo a perícia técnica, três tiros atingiram na frente do veículo e dois no lado do motorista. Um dos disparos atingiu o peito da vítima que acabou perdendo a direção do veículo, saindo da pista. Fernandes morreu no local.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram na tarde de ontem, as investigações em busca dos suspeitos. De acordo com a polícia, Fernandes Donizete não tinha registros nos órgãos de segurança pública.

O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.