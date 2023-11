Homem é atingido por tiros na cabeça em assentamento

Homem de 35 anos foi baleado na cabeça na noite de ontem (16), no assentamento Alambari, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Gravemente ferida, a vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionadas e ao chegar no local, encontraram a vítima gravemente ferida. Durante o atendimento, ela revelou que é invasor do assentamento e no momento que estava na região, foi atingida por tiros. A vítima não soube relatar quem seria o autor.

O homem foi encaminhado pelos médicos da CCR MSVia para a Santa Casa de Campo Grande, em estado grave. O rapaz chegou na unidade de saúde consciente, porém seu quadro clínico se agravou durante o atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como tentativa de homicídio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.