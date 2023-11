Após dar carona para casal, homem é executado com três tiros

Um homem de 40 anos foi executado com um tiro na cabeça na noite de ontem (16), em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Jovem Sul News, a vítima estava acompanhada de um casal em um Ford Ka, quando ao passar por uma rua de pouco movimento, foi atingida por três disparos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local, o motorista já estava sem vida. No local, a polícia encontrou uma cápsula calibre 12.

Além dos Bombeiros, equipes da Polícia Civil estiveram no local e iniciaram uma investigação para descobrir a motivação do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

