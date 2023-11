Idoso de 78 anos é executado a tiros após discussão com vizinho

André Gonçalves Franco, de 78 anos, foi executado com tiros de espingarda, na noite de ontem (16), em uma residência, na zona rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o principal suspeito é um vizinho de 75 anos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 16h, em uma residência, onde funciona um bar. Ao entrar no local, os militares encontraram o corpo do idoso. Em depoimento, o irmão da vítima contou que André vivia sempre em discussão com o vizinho.

Outras testemunhas foram ouvidas e relataram que o autor costuma fazer o uso de bebidas alcoólicas. Os policiais foram na residência, onde o suspeito mora, mas não conseguiram localizá-lo. No local, os policiais encontraram uma espingarda e cápsulas de calibre 28 e 38. Os policiais também encontraram munições de calibre 38.

Segundo informações da perícia, dentro da espingarda havia uma cápsula deflagrada.

.O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e a motivação do crime será investigada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.