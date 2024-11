Internacional vence Fluminense por 2 a 0 e assume 4ª posição no Brasileirão

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite de sexta-feira (8), no Beira-Rio, em Porto Alegre, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rafael Borré e Bruno Henrique, o Colorado conquistou a vitória e subiu para a 4ª posição na tabela, somando agora 59 pontos e ultrapassando o Flamengo. O Fluminense, por outro lado, permanece em 14º, com 37 pontos, acumulando três partidas seguidas sem vitória.

O Internacional começou o jogo com domínio e intensidade, criando as melhores oportunidades da primeira etapa. Borré chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Vitor Eudes, goleiro do Fluminense, realizou boas defesas e evitou que o time gaúcho abrisse o placar antes do intervalo. No entanto, o Tricolor enfrentou dificuldades em seu setor ofensivo, com poucas finalizações perigosas e esbarrando na defesa sólida do Inter.

Aos seis minutos do segundo tempo, o Internacional enfim saiu na frente. O lateral-esquerdo Bernabei fez uma ótima jogada pela esquerda e cruzou para Borré, que completou para o gol com ajuda de um desvio de Samuel Xavier. A equipe carioca buscou a reação, com destaque para uma finalização de letra de John Kennedy, que foi defendida pelo goleiro Rochet.

Nos acréscimos, o Colorado selou a vitória com mais uma assistência de Bernabei, desta vez para Bruno Henrique, que ampliou para 2 a 0. O Fluminense ainda teve uma chance no último lance, quando John Kennedy acertou o travessão, mas não conseguiu evitar a derrota.

Próximos jogos

Com o resultado, o Internacional se fortalece na briga por uma vaga no G4 e se prepara para enfrentar o Vasco no dia 21 de novembro, em São Januário. Já o Fluminense, que tenta afastar-se da zona de rebaixamento, terá pela frente o Fortaleza no dia 22, no Maracanã.

