Homem é atendido na Santa Casa após apanhar dos irmãos em casa

Um rapaz, de 33 anos, foi encaminhado na noite de ontem (26), para Santa Casa de Campo Grande, após ser agredido pelos irmãos. O caso aconteceu em uma residência no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados para irem até o Pronto Socorro verificar uma vítima de lesão corporal. No hospital, os policiais receberam dados de quem a vítima teria chegado de bicicleta, chorando e dizendo que tinha apanhado dos irmãos.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha ferimentos nos olhos, boca e nariz. Em depoimento, relatou que teria sido agredido para não causar problemas para a mãe, após chegar embriagado em casa.

O caso será investigado pela Depac Cepol.

