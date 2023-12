Após desentendimento em bar, homem é esfaqueado por colega de condomínio

Na noite de ontem (26), um homem de 33 anos, foi esfaqueado no ombro após desentendimento com um colega em uma conveniência no Jardim Monumento, região sul de Campo Grande. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) Universitário, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o autor, um colega e um vizinho de condomínio estavam em um estabelecimento consumindo bebida alcoólica. Em determinado momento, começaram uma discussão entre amigos. Após o bate-boca, ambos seguiram para respectivas residências.

Ainda conforme o registro policial, na versão do suposto autor, o colega teria invadido a sua casa e quebrado o vidro da porta. Aos policiais, não soube explicar como ele se feriu.

A equipe policial seguiu até a unidade de saúde para ouvir a vítima. Em depoimento, relatou que foi para casa e quando foi abrir a porta foi surpreendido pelo vizinho com o golpe de faca no seu ombro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal. O caso será investigado.

