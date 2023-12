Ciclista morre atropelado por ônibus ao desviar de veículo estacionado

Um ciclista ainda não identificado, morreu atropelado por um ônibus de transporte coletivo, na manhã de hoje (27), no bairro Nova Campo Grande. Segundo testemunhas, ele foi atropelado quando desviava da porta de um veículo estacionado na via.

O acidente aconteceu na rua Nove. Segundo informações de testemunhas, o ciclista subia a rua, quando tentou desviar de um veículo estacionado. Ao passar por esse carro, o motorista abriu a porta e o ciclista teve que desviar, para não atingir a porta do automóvel, quando foi atropelado pelo ônibus que realizada a Linha 421, Jardim Carioca.

O ciclista teve o corpo esmagado pelo ônibus. O rapaz ainda foi arrastado por alguns metros. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.

