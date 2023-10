Adolescente de 17 anos morre após motorista colidir moto em muro de residência

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada de hoje (12), na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. O condutor da motocicleta foi encaminhado em estado grave para o hospital.

A vítima estava na garupa, quando o condutor perdeu a direção e colidiu em um muro e depois numa árvore. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionadas, mas ao chegar no local, encontraram o adolescente sem vida. O jovem foi levado para o Hospital Auxiliadora, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

