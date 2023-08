Homem é assassinado com tiros no peito em frente de residência na fronteira

Cepriano Benites, 56 anos, foi assassinado com um tiro no peito, na noite de ontem (16), em frente de uma residência onde morava, no Bairro San Juan, no município paraguaio de Ypejhú (PY), que faz divisa com Paranhos, a 465 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h55, a vítima estava do lado de fora da residência, quando foi surpreendido por uma motocicleta que passou em frente do imóvel com o condutor do veículo realizando os tiros. Os disparos acertaram na região do tórax de Cipriano. A vítima foi socorrida pelos familiares até o hospital de Paranhos, onde foram realizados manobra de ressuscitação, mas Cipriano não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar brasileira estiveram no hospital, ouviu dos familiares que Cipriano não tinha nenhuma desavença, mas que no passado a vítima tinha matado uma pessoa. Os familiares da vítima ainda falaram que o motivo da morte pode ser vingança e que o suspeito de matar Cipriano é o rio da pessoa que ele tinha matado no passado.

Segundo o registro policial, até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia de Paranhos e será investigado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.