Renegocia teve 2,1 mil atendimentos na Capital com maior procura por dívidas de serviços financeiros

Programa nacional de renegociação encerrou no dia 11 de agosto

O programa de renegociação de dívidas, o Renegocia, realizou 2,1 mil atendimentos pelos Procons estadual e municipal. O programa começou no dia 24 de julho e encerrou no dia 11 de agosto.

Um dos objetivos era prevenir o superendividamento e regularizar dívidas. Dentre os atendimentos realizados no período, lideraram os serviços financeiros, seguidos de água, energia, gás e telecomunicações. Houve ainda atendimentos diretos de renegociação de dívidas realizados em postos das concessionárias Águas Guariroba (287) e Energisa (242)

Para a secretária- executiva do Procon, Nilza Yamasaki, o Renegocia é uma possibilidade de o consumidor chegar a uma resolução a sua questão financeira e receber orientações para evitar que outros endividamentos ocorra.

“Para o consumidor, esta foi a oportunidade de regularizar sua situação financeira por meio de uma solução que respeite seu orçamento e garanta sua subsistência básica familiar. Há ainda o incentivo ao planejamento financeiro e ao consumo consciente. Agora, o trabalho continua com os núcleos de tratamento e prevenção ao superendividamento”, ressalta Nilza.

Em relação ao Procon municipal, foram 871 atendimentos. Os serviços que tiveram mais procura durante o mutirão foram: serviços financeiros (bancos públicos e privados, cooperativas, financeiras) e serviços essenciais (água, energia elétrica, operadoras de telefonia móvel e internet).

“O Renegocia Brasil foi um sucesso total, o Procon municipal atendeu quase 900 pessoas e em conjunto com o Procon estadual, somamos o atendimento de 1.800 famílias endividadas na Capital. O evento atendeu às nossas expectativas e acreditamos que fizemos nossa parte, de levar o Procon mais próximo da comunidade”, avalia o subsecretário do Procon municipal de Campo Grande, José Costa Neto.

Segundo o professor de economia, Odirlei Fernando Dal Moro, programas de renegociação de dívidas são importantes para limpar o nome e para aumentar o consumo.

“Os programas de renegociações de dívidas são fundamentais, não só no aspecto social, ajudando as pessoas que precisam, mas também para a economia, em geral. Isso porque, pessoas que renegociam suas dívidas tiram o seu nome dos serviços de proteção ao crédito e contribuem para a economia, retornando ao consumo”, continua.

“É sempre importante lembrar que o consumo das famílias e das empresas constituem mais de 60% do Produto Interno Bruto. Logo, recuperar o crédito das pessoas é, ao mesmo tempo, estimular uma variável que não é nada desprezível para o crescimento da economia.”

Atendimento especializado

Os consumidores de Mato Grosso do Sul também conheceram a rede de parceiros que atuam na prevenção e tratamento ao superendividamento. No Procon/MS, por exemplo, é possível a renegociação de dívidas com suporte de técnicos que atuam no Nupaces (Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado).

Podem recorrer ao atendimento especializado pessoas físicas, maiores de 18 anos, em situação de superendividamento, quando o volume de gastos supera os ganhos mensais, impossibilitando que os débitos sejam quitados.

O serviço, que é gratuito, disponibiliza planilhas de gastos diários e mensais para auxiliar no planejamento financeiro. Já no caso das renegociações, o consumidor precisa apresentar, no posto de atendimento, documentos de todo o seu núcleo familiar, tais como: holerites, extratos bancários e comprovantes das dívidas para que o processo seja iniciado.

Renegocia

O Renegocia é um mutirão de negociação de dívidas organizado pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo a prevenção do superendividamento e auxílio aos consumidores na negociação de suas dívidas, de forma mais acessível

O programa reuniu os órgãos de defesa do consumidor de todo o país (Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor).

O foco principal é os superendividados, ou seja, pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento. Qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar do mutirão. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda.

