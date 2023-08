São Paulo vence Corinthians com show de Lucas e está na final da Copa do Brasil

O São Paulo esta na grande final da Copa do Brasil 2023. O tricolor bateu o Corinthians na noite de ontem (17) por 2 a 0, no Morumbi, e conseguiu reverter o placar no agregado. Os gols foram marcados por Wellington Rato e Lucas.

ESTAMOS NA FINAAAAAAAAALLLL! ❤️🤍🖤❤️🤍🖤❤️🤍🖤❤️🤍🖤 pic.twitter.com/UztuMR4ExC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 17, 2023

O Corinthians praticamente viu o São Paulo jogar no primeiro tempo, com destaque para Lucas que fez uma partida impecável.

O Tricolor largou na frente aos 12 minutos, quando Cássio saiu errado com a bola, e Wellington Rato tirou Maycon da marcação e chutou colocado para fazer um golaço no Morumbi. Empurrado pela torcida, o time de Dorival continuou em cima. Até que aos 31, Lucas Moura, destaque da etapa inicial, tabelou com Rato e, de cabeça, fez o segundo do São Paulo para explosão dos torcedores.

O Timão, por sua vez, pouco ficou com a bola nos pés e só levou perigo uma única vez, aos 20, em uma cabeçada de Murillo.

Nos primeiros minutos do segundo tempo o cenário continuou o mesmo. Wellington Rato chegou a perder uma chance inacreditável após jogada de Lucas. O gol mataria a partida. Entretanto, já desgastado, o Tricolor perdeu o ímpeto e viu o Corinthians crescer.

Na base do ”tudo ou nada”, o Corinthians se lançou para o ataque, enquanto o São Paulo se fechou para contra-atacar. Aos 23, na primeira boa oportunidade, do Timão, Rojas lançou para Fagner, que invadiu a área, mas foi travado pela defesa tricolor.

Depois disso, a equipe alvinegra seguiu tentando em busca de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. E ele não só não saiu aos 37, porque Rafael se esticou todo para espalmar o chute de Rojas.

Na reta final, o São Paulo poderia ter matado o jogo com Juan, mas Cássio apareceu para evitar. Já nos acréscimos, Giuliano também assustou ao chutar para fora.

O Corinthians tentou até o último minuto, mas não conseguiu balançar as redes e viu o rival se classificar a final da Copa do Brasil após 23 anos.