Homem é assassinado com pauladas durante bebedeira em Caarapó

Na noite de sexta-feira (14), um identificado como Escrove Roa, de 26 anos foi morto com golpes de paulada e facadas na Aldeia Itaguá II, em Caarapó, cidade localizada a 271 km de Campo Grande.

O tio da esposa da Escrove, um homem de 37 anos foi preso em flagrante por ter cometido o crime. Antes do crime, Escrove e a mulher foram até a casa de autor do crime para ingerir bebidas alcoólicas. A mulher do suspeito estava na casa sozinha até que depois, o suspeito chegou no local e se juntou com os demais.

Durante a bebedeira, os dois homens se desentenderam e o crime aconteceu. Interrogado pela polícia o suspeito disse que Escrove tinha pegado uma faca e para se defender começou a desferir pauladas cabeça da vítima e depois ainda esfaqueou o homem na região do peito, barriga e costas.

No total foram 15 golpes de faca efetuados contra Escrove. O homem foi preso em flagrante e legado para a delegacia de Caarapó.

