‘Povo das Águas’ inicia atendimento a ribeirinhos do Alto Pantanal a partir deste domingo

Entre os dias 16 e 22 de março de 2025, o Programa Social Povo das Águas inicia mais uma etapa de atendimentos a ribeirinhos em Corumbá.

A programação inclui atendimento a diversas comunidades com serviços públicos voltados à saúde, assistência social e educação. A ação que ocorrerá na região do Alto Pantanal, abrangendo as seguintes comunidades ribeirinhas: Tuiuiú, Capim Gordura, Tagiloma, Piuval, Domingos Ramos, Castelo, Ilha Verde, Paraguai-Mirim, São Francisco, Mato Grande, Coqueiro, Bomfim, São Pedro, Chané, Barra do São Lourenço, Amolar, Binêga, Rio São Lourenço, Porto Mangueiral e Porto Novo Horizonte.

O programa adiminstrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá foi criado em 2009, com o objetivo de levar serviços públicos essenciais às populações que vivem em regiões de difícil acesso, promovendo o bem-estar e a inclusão social.

Os serviços oferecidos são nas áreas de saúde, assistência social e educação, além da distribuição de benefícios eventuais. O programa é amparado pela Lei Municipal nº 2.263, de 24 de agosto de 2012.

Confira o cronograma:

16/03/2025 – Partida do Porto Limoeiro às 08h com atendimento na região de Tagiloma/Tuiuiú/Piuval após deslocamento.

17/03/2025 – Atendimento na Escola Jatobazinho (Castelo) com a comunidade e alunos.

18/03/2025 – Atendimentos na Fazenda Ilha Verde e Casa Rogério (Paraguai Mirim).

19/03/2025 – Atendimentos em São Francisco e Porto São Pedro.

20/03/2025 – Atividades na Região do Amolar e Barra São Lourenço.

21/03/2025 – Atendimentos nas comunidades do Rio São Lourenço.

22/03/2025 – Encerramento com atendimento em Domingos Ramos e retorno ao Porto Limoeiro.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

