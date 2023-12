Homem é executado a tiros por homens encapuzados na porta de casa

Lucas Henrique Rodrigues Dias, de 27 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo entre as ruas Marco Aurélio Bastos e Poente, localizadas no Loteamento Bela Laguna, região do Portal Caiobá, no fim da tarde desta segunda-feira (11), em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima foi abordada no portão de sua residência, na Rua Poente, por suspeitos encapuzados que conduziam um Volkswagen Gol preto. Lucas tentou fugir, mas foi alvejado por vários tiros na região da cabeça.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do crime e a identidade dos autores. Informações apuradas indicam que a vítima fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía passagens recentes pelo sistema prisional.

O Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil (GOI) realizou diligências e constatou que os disparos partiram de diferentes armas, com calibres diversos. Viaturas da Polícia Militar foram acionadas para isolar o local do crime até a chegada da Perícia Técnica.

