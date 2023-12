Confira a coluna “segredos de Estado”

O novo sempre vem

“Como Nossos Pais”, música composta por Belchior e interpretada por Elis Regina em dos seus versos, diz que o novo sempre vem e a próxima eleição deve apresentar uma das maiores renovações em termos de candidaturas de jovens, que apresentarão o novo modo de pensar política no Brasil. Esquerda, direita e mesmo o centro devem começar a apresentar nomes que, por certo, estarão conduzindo os destinos do país, pelas próximas décadas.

Enquanto a esquerda tenta se rejuvenescer, a direita busca consolidar toda uma geração que emergiu com o bolsonarismo e tenta renascer. Será um momento teste, especialmente em grandes colégios eleitorais onde vitórias ou derrotas expressivas podem impulsionar, ou sepultar, projetos políticos. Por certo, algo novo deve surgir e o que existiu até hoje pode viver seus últimos momentos e saber ler a realidade que se apresentará durante a campanha e até mesmo na pré-campanha, pode evitar fracassos eleitorais.

Crescimento

A prefeita Adriane Lopes (PP) vem aproveitando o fim de ano para consolidar-se como candidata dentro do espectro de direita. A principal estratégia é tentar evitar uma proliferação de candidaturas que poderiam enfraquecê-la e nesse sentido, ela quer assegurar o PL como aliado preferencial, já no primeiro turno.

Prazo

O alto tucanato vem tentando evitar o estabelecimento de prazos para que o deputado federal Beto Pereira apresente resultados nas pesquisas eleitorais. Todos usam como exemplo Eduardo Riedel, que demorou a apresentar números, mas acabou se elegendo, mas, no fundo, gostariam que pelo menos até o início da campanha alcance pelo menos dois dígitos.

Desânimo

No PDT o que não faltam são dúvidas com relação à candidatura de Lucas de Lima. O problema é que tudo vai depender do presidente nacional do partido, Carlos Luppi, que terá a palavra final sobre onde o partido terá candidaturas próprias e com quem deve se aliar.

De saída

Marcos Tabosa já teria decidido filiar-se ao PSB, do presidente da Câmara, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão. Ele já comunicou a saída do PDT, o que é mais um indicativo de que a situação não anda muito boa para a candidatura de Lucas de Lima. O maior temor dos candidatos proporcionais do PDT é que aconteça uma aliança com o PT e isso prejudique o partido.

O jogo de Nelsinho

O senador Nelsinho Trad, cada vez mais bolsonarista, trabalha para disputar a eleição majoritária, seja reeleição ou até mesmo o Governo do Estado e para isso, terá que decidir quem apoiar, se a prefeita Adriane Lopes ou o tucano Beto Pereira. A candidatura de Pedrossian Neto parece fadada a ser mais um balão de ensaio.

Preocupação

Muito embora não demonstre em público, o ex-governador Reinaldo Azambuja teme que a relação com a senadora Tereza Cristina fique bem complicada em 2024 e uma reaproximação fique impossível com vistas à disputa eleitoral de 2026.

Meninos, eu vi

A deputada estadual Celina Jallad presidia a sessão solene comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, quando uma manifestante insistia em interromper quem ocupava a tribuna. Após advertir a senhora por duas vezes, a deputada disse, para a plateia presente: – Como diz a Rita Lee, não provoca porque aqui é rosa e dá choque.

Por –Laureano Secundo.

