Criança de 10 anos morre e suspeita é de picada de escorpião

Uma criança de 10 anos, identificado como José Guilherme Maracci, morreu na madrugada de sábado (09), após passar mal. A suspeita da morte seria por picada de escorpião, mas o caso ainda é investigado.

Natural de Batayporã, a 311 quilômetros de Campo Grande, a criança teria recebido os primeiros atendimentos no município, com dores no braço, no sábado. Conforme informações do portal Nova News, ele foi levado em seguida para Hospital Regional de Nova Andradina, e depois transferido para a cidade de Dourados, devido à gravidade do caso, mas não resistiu.

O corpo teria sido examinado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Dourados e, posteriormente liberado para a família. O sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira (11). Em contato com representantes da Secretaria de Saúde e do Governo Municipal de Batayporã, o Nova News foi informado de que, até a tarde deste domingo (10), o município ainda não havia recebido nenhum retorno oficial vindo de Dourados sobre o caso e que só será possível divulgar a causa da morte a partir do acesso à declaração de óbito. O pai do menino é servidor da Prefeitura de Batayporã. O órgão publicou nota de pesar nas redes sociais, lamentando o ocorrido. “O Poder Executivo de Batayporã manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Guilherme Maracci, filho do nosso servidor público Aclerison Maracci (Tuti) e de Daniela Santana. Menino querido por todos, José Guilherme, apesar da tenra idade, deixa uma história de amor à família e aos amigos. Nesse momento de imenso pesar, rogamos ao Senhor que ministre o consolo divino e fortaleça a todos!”, diz a publicação.